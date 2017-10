Sloop casino gestart: 'Of er binnen nog geld ligt? Daar vertellen we binnenkort meer over'

De sloop van het Holland Casino in Stad gaat maandag van start. Even na 08:00 uur zou er gestart worden met de werkzaamheden, die de komende maanden zes dagen per week blijven aanhouden.

De gevolgen van de sloop zullen snel zichtbaar worden voor nieuwsgierige omstanders. 'Er wordt straks gestart met het verwijderen van de constructie aan de voor- en bovenkant van het pand', legt Pieter Boers van het Holland Casino uit.

Helemaal verloren

Boers geeft aan dat hij en zijn collega's de brand en de gevolgen daarvan inmiddels grotendeels verwerkt hebben. 'Het is de eerste keer dat ik zoiets heb meegemaakt. Het kwam wel even binnen toen duidelijk was dat het pand helemaal verloren was.'

Hij kan nog niet vertellen of Holland Casino op dezelfde plek een nieuw casino laat verrijzen of dat dit elders in de stad plaatsvindt. 'Die opties bekijken we momenteel.'

Verbrand geld?

Een prangende vraag die bij veel Stadjers leeft, is of er veel geld verloren is gegaan bij de casinobrand. Maar over dat onderwerp blijft Boers nog wat mysterieus. 'Daar kan ik nu nog niets over zeggen, maar daar zullen we binnenkort meer over vertellen', besluit hij.

Garage blijft

Het casino gaat niet geheel tegen de vlakte: de parkeergarage blijft overeind. De garage is niet van Holland Casino, maar van de gemeente Groningen.

