'Toch weer geld voor Lifelines'

Lifelines, het grootschalige, langjarige bevolkingsonderzoek van het UMCG in Noord-Nederland, krijgt misschien toch een vervolg.

Volgens DvhN heeft het ministerie van Volksgezondheid beloofd hiervoor geld vrij te maken.

Geld is bijna op

Aan het onderzoek doen 165.000 mensen mee. De bedoeling was dat zij dertig jaar lang zouden worden gevolgd. Inmiddels zijn ze bijna allemaal twee keer onderzocht. Toen het project in 2006 begon, was er ruim honderd miljoen euro beschikbaar. Dat geld is nu bijna op.

De drie noordelijke provincies willen er geen geld meer in stoppen. Daarmee dreigt voor Lifelines een vroegtijdige dood. Maar het nieuwe kabinet lijkt bereid financiële middelen beschikbaar te stellen, aldus DvhN.

