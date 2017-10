FC Groningen likt wonden na somber weekend: 'De maat was gewoon een keer vol'

FC Groningen verloor vrijdag met 0-1 van laagvlieger Willem II in een matig gevuld Noordlease Stadion. Bovendien werd na het duel bekend dat Mimoun Mahi en Oussama Idrissi voorlopig disciplinair geschorst zijn, al is de exacte reden nog onbekend.

Elwin Baas, Barend Beltman en Azing Griever bespreken de sombere omstandigheden in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

'Al sinds begin problemen'

'Er gaan nogal wat verhalen rond over de aanleiding van de schorsing', weet Baas. 'Mahi is verbaal emotioneel. Er gaan verhalen rond dat hij met bepaalde spelers niet door één deur kan, maar zolang de exacte reden onbekend is, kun je er weinig over zeggen. Dat hij zich na het duel boven de groep heeft gesteld, is wel zeer waarschijnlijk. Het loopt niet en hij reageert zich af.'

Ook over Idrissi is Baas uitgesproken. 'Zolang Idrissi bij FC Groningen zit, heeft hij al problemen gehad. Ook hij zal zijn teleurstelling over het resultaat tegen Willem II onprofessioneel hebben geuit', vermoedt Baas. 'De maat was voor de club gewoon een keer vol.'

Het loopt niet en Mahi reageert zich af Elwin Baas-FC Groningen-verslaggever

'Het loopt niet'

'Eind jaren tachtig vloog er ook weleens een voetbalschoen door de kleedkamer', weet Beltman. 'Het is ook een teken van: verdikke, we willen gewoon graag, alleen het loopt even niet.'

'Dit leidt af van het voetbal, dat al dramatisch is', vindt Griever. 'Dat iemand geschorst of een boete krijgt is niet nieuw. Als je er niet uitkomt met elkaar, moet je afscheid van elkaar nemen. Maar laat de technische staf eerst bekijken of je dit gewoon goed kunt oplossen met elkaar.'

Wake-up call

Baas: 'Faber zorgt niet voor vastigheden. Spelers krijgen geen vertrouwen, dat gaat in de koppies zitten en dan lopen spelers misschien minder hard voor de trainer. Indirect is dit een gevolg van hoe Faber zijn ploeg heeft neergezet. Anderzijds is het een wake-up call dat het nu rommelt. Woensdag volgt het bekerduel bij Roda JC en zondag wacht Sparta-uit.'

Dit kan je Faber niet allemaal aanrekenen Azing Griever-analist

Kwaliteitsarme selectie

Griever: 'Ik vind niet dat je Faber dit allemaal kunt aanrekenen. Je geeft hem een kwaliteitsarme selectie, die minder is dan vorig seizoen. Dan zijn dit de gevolgen.'

'Het is ook niet de eerste keer dat er zo belabberd wordt gespeeld in een thuiswedstrijd', vindt Beltman. Voor de uitwedstrijd bij Sparta is hij desondanks positief. 'Ik zet in op een 0-1 zege.' Griever gokt op een 1-0 overwinning voor Sparta. Baas houdt het op een remise: '1-1.'

