Rechtszaak: was het zinken van de Frisia dood door schuld?

Was het vergaan van de schelpenzuiger Frisia in 2010 waarbij twee mannen uit Leens en een uit de stad Groningen om het leven kwamen dood door schuld, of niet? Over die vraag buigt de rechtbank van Amsterdam zich.

De eigenaar en de bedrijfsleider van rederij De Rousant zijn de verdachten.

Zeven jaar na de noodlottige gebeurtenissen is er alsnog een rechtszaak. 'De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde al in 2012 dat de Frisia niet zeewaardig was', zegt verslaggever Peter Steinfort, die de zaak volgt.

In gevaar gebracht

'Door de bemanning met het schip de Noordzee op te sturen, zouden de verdachten ze in gevaar hebben gebracht. Er waren ook verschillende technische mankementen aan de boot. Toen het in zwaar weer kwam, zorgde dat ervoor dat de ruimen heel snel onder water kwamen te staan. Daardoor is de boot uiteindelijk gezonken.'

'Ook de reddingspakken deugden niet. Een paste niet en van een ander ontbrak de rits. De veiligheid van de bemanning is dus in gevaar gebracht en dat is een understatement. Want ze hebben het alledrie niet overleefd.'

De veiligheid van de bemanning is in gevaar gebracht en dat is een understatement Peter Steinfort - misdaadverslaggever

Wat verklaren de verdachten?

Wat de verdachten in Amsterdam gaan verklaren, is volgens Steinfort nog gissen. 'De eigenaar van de rederij, Matthijs van der Ploeg, heeft tot nu steeds gezegd dat hij niet inhoudelijk wilde reageren. En ook zijn advocaat niet. Ze willen de rechters hun werk laten doen.'

'Het is een ongeluk'

In 2012, toen het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verscheen, liet Van der Ploeg zich er wel over uit. 'Het is een ongeluk. Het is ons allemaal gebeurd, dat raken we ons hele leven niet meer kwijt. En we weten ook allemaal: het had niet gehoeven.'

De nabestaanden van de matroos uit Groningen hebben het rapport aangegrepen om alsnog aangifte te doen tegen de rederij. Er zijn ook nog diverse aanvullende onderzoeken gedaan. 'Dat maakt dat het zo lang geduurd heeft', verklaart Steinfort.

Een gevangenisstraf zou kunnen, maar ik denk eerder dat het een boete wordt Peter Steinfort - misdaagverslaggever

Schouw

Op maandag 9 oktober reisde aan aantal rechters af naar onze provincie, voor een schouw op een soortgelijk schip als de Frisia. Dit als voorbereiding op de rechtszaak, die in elk geval twee dagen duurt. Van der Ploeg en de bedrijfsleider zijn ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. 'Een gevangenissstraf zou kunnen, maar ik denk eerder dat het de kant van een boete opgaat', zegt Steinfort.

Dinsdag volgt waarschijnlijk de eis van het Openbaar Ministerie. 'En ik denk dat de rechtbank dan langer nodig heeft dan de twee weken die er normaal voor staan om met een uitspraak te komen.'

Lees ook:

- Schouw voor rechtszaak gezonken Frisia: dood door schuld?

- Rederij: 'Met de HA38 Frisia was niks mis'

- 'Schelpenzuiger HA38 Frisia was niet zeewaardig'

- Verslagenheid in Leens na drama op de Noordzee

- Geen hoop meer voor vermiste vissers