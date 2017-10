Rondje Groningen: Hossend van links naar rechts

Elke doordeweekse dag bij RTV Noord: het leukste en opmerkelijkste uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen:

1) De eerste beelden van de sloop

Het was fors later dan de 8.00 uur 'ochtends die het had moeten zijn, maar even na half twee werd dan toch écht begonnen met de sloop van het Holland Casino in Groningen.

2) Geen straatverlichting; levensgevaarlijk

Het is donker in de Oosterparkwijk. Dat laten verschillende bewoners weten aan gemeente Groningen op Twitter. Dit punt met name is volgens Sander levensgevaarlijk.

3) Wat nou straf?

Mahi moet voor straf meelopen met maatschappelijke projecten, stelt FC Groningen. Maar was de FC juist niet trots op maatschappelijke projecten?

4) Fietsenprobleem verhuisd?

Sinds kort staan er fietsenrekken op de Grote Markt om de grote hoeeveelheid fietsen 's nachts hoofd te kunnen bieden. Zou de gemeente die weggehaald hebben in de Oosterstraat, waar het nu bomvol staat?

5) Even met de Python, zo terug

Wacht even, waar ligt de Efteling ook weer in onze provincie?

6) Eikenlaan verbouwen - nu?!

De voorrangssituatie aan de Eikenlaan in Groningen wordt omgedraaid. Fietsers krijgen er dus géén voorrang meer, na ongeveer een maand experimenteren. Maar dat het nu veranderd wordt, is voor sommigen dan ook weer niet goed.

7) Klaar voor de strijd

Morgen spelen de Oranje vrouwen een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Daar ging maandag een inspannende, regenachtige training aan vooraf. Maar ze zijn er klaar voor!

8) Van links... naar recht!

De Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor, maar ben jij dat ook? Het staat vast nog in je geheugen gegrift: een oranje massa, hossend van links naar rechts. Kom alvast weer even in de sfeer met deze beelden!