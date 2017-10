Rechter wijst gemeente Oldambt terecht in baggerkwestie: overtreding milieuregels

Bewoners van de Sint Vitusstraat in Winschoten kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. Het baggerdepot in hun straat mag tot nader order niet worden gebruikt.

Dat heeft de rechter beslist in een kort geding dat door de bewoners was aangespannen tegen de gemeente Oldambt. Die wilde de komende jaren tienduizenden kubieke meters slib blijven opslaan.

Ingaan op bezwaren

De rechter vindt dat de gemeente eerst moet ingaan op de bezwaren die de bewoners hebben ingediend. Zolang dat niet is gebeurd, mag er geen slib meer naar het depot worden gebracht. De bewoners stellen vast dat de gemeente geen vergunning heeft voor het depot en daardoor de milieuregels overtreedt.

Het slibdepot veroorzaakt stankoverlast in de omgeving. Volgens de buurtbewoners is vooral in de zomer de lucht niet te harden.

Lees ook:

- 'Je wordt gek van de stank en de muggen'