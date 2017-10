Mahi moet week lang meelopen met maatschappelijke projecten FC

FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi moet een week lang meelopen met maatschappelijke projecten van FC Groningen. Dat meldt de club op de eigen website.

In de loop van zaterdag werd bekend dat Mahi en ook diens ploeggenoot Oussama Idrissi door hun broodheer voorlopig disciplinair geschorst zijn. Een duidelijke reden daarvoor is nog altijd niet naar buiten gebracht.

In het gesprek dat de clubleiding met Mahi heeft gevoerd, heeft de speler aangegeven fout te hebben gehandeld na het duel tegen Willem II en de consequenties daarvan te aanvaarden. De Marokkaanse international laat in een reactie weten dat hij snel weer in de ploeg hoopt terug te keren. Idrissi speelt voorlopig voor FC Groningen onder 23.

Meeste competitiegoals

Door de disciplinaire schorsing missen Mahi en ook Idrissi zowel de bekerwedstrijd van woensdagavond in Kerkrade tegen Roda JC als de competitiewedstrijd van zondagmiddag bij Sparta Rotterdam. Saillant detail: tot dusver zijn Mahi (5) en Idrissi (2) verantwoordelijk voor de meeste competitiegoals bij de FC.

Naast het meelopen met maatschappelijke projecten van FC Groningen, zal Mahi voorlopig ook een individueel trainingsprogramma volgen.

