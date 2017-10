Gemeentebelangen gaat meedoen in fusiegemeente Het Hogeland

Kiezers in de nieuw te vormen gemeente Het Hogeland kunnen bij de raadsverkiezingen eind volgend jaar hun stem uitbrengen op de lokale lijst Gemeentebelangen Hogeland.

De besturen van Gemeentebelangen Bedum, Eemsmond en Winsum bundelen de krachten. In De Marne is nog geen lokale lijst actief.

'Gemiddeld scoort Gemeentebelangen rond de twintig, dertig procent in de gemeentes waar het opereert. Wellicht kunnen we dat herhalen', zegt Germ Martini, die is aangesteld als voorlopig secretaris voor de nieuwe partij. 'We gaan er in elk geval ons stinkende best voor doen.'

'Ach ja, zo kan dat lopen'

Bij Gemeentebelangen in Bedum en Winsum rommelde het de afgelopen jaren regelmatig, maar Martini ziet dat niet als een potentieel gevaar voor Gemeentebelangen Hogeland. 'Ach ja, zo kan dat lopen. Ik ben zelf afkomstig uit Gemeentebelangen Eemsmond, wij hebben ook wel eens wat meegemaakt. Iedereen is vrij om lid te worden.'

Jaap Nienhuis

Voormalig RTV Noord-coryfee Jaap Nienhuis is aangetrokken als leider van het tijdelijke bestuur dat geformeerd is. 'Een beeldbepalend figuur in Noord-Groningen. Een echte Hogelandster, die kan je dus het beste als voorman hebben', stelt Martini.

