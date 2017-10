Agressieve Admilson R. met geweld uit rechtszaal gehaald (update)

'Ik wil hier eigenlijk alleen duidelijk maken dat ik levenslang verdien. U bepaalt de straf, ik de tijd.' Dat zei Admilson R. maandagmorgen in de rechtszaal van Leeuwarden.

Dat meldt RTV Drenthe.

De 33-jarige moordverdachte uit Hoogeveen sprong na zijn uitspraak op en leek zichzelf iets te willen aandoen met zijn handboeien. Vijf agenten overmeesterden hem en verwijderden hem met geweld uit de zaal. Op tafel werd een scherp voorwerp gevonden. Later bleek dat de verwondingen van R. meevallen, liet de politie weten. Hij is nagekeken door een arts.

R. wilde een statement maken, zo verklaarde hij later. Het gerechtshof heeft met hem en zijn advocaat gepraat en bepaald dat zijn zaak vandaag niet wordt behandeld. Er wordt een nieuwe datum geprikt. De zaak tegen Marcos (32) gaat wel door. Hij wilde eerder vanochtend niks zeggen.

Wat ging vooraf?

Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen staan terecht omdat zij in november 2012 de Winschoter koopman Berend Smit? met meerdere schoten om het leven brachten. Ook het echtpaar Veenendaal uit Exloo viel ten prooi aan de broers.



Admilson heeft er twee maanden geleden bewust voor gekozen om af te zien van een raadsman. Volgens de rechter begrijpt hij dat het slimmer is om wel gebruik te maken van een advocaat. 'Ik wil toch gebruik maken van mijn advocaat, mevrouw Lut', zei hij tijdens het bespreken van de zaak.

Verplicht aanwezig

Admilson R. wilde overigens ook niet naar het Gerechtshof in Leeuwarden komen. Hij is er niettemin toch op last van de rechter. Admilson zit maandagochtend geboeid in de zaal en er zitten vier agenten dicht om hem heen. Als hij zichzelf iets lijkt aan te doen, grijpen zij direct in en nemen hem mee de zaal uit.

Eerdere veroordeling

Marcos R. werd eerder door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar. Zijn broer Admilson R. kreeg dertig jaar cel plus tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie vond die straffen te laag en ging in hoger beroep.

Doodslag of moord?

Bijna een jaar geleden eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep levenslange gevangenisstraffen tegen beide broers. Er kwam toen geen uitspraak omdat het gerechtshof extra onderzoek wilde naar de dood van Berend Smit. Een reconstructie op het Dwingelderveld moest meer duidelijkheid geven of er sprake was van doodslag of moord.

