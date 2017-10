Lopend Vuur: Ik stap vol vertrouwen in een zelfrijdende auto

Het wordt steeds drukker op de weg. En dat kost de samenleving miljarden euro's per jaar, schrijft het AD. De oplossing? Zelfrijdende auto's.

Want volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid kunnen zelfrijdende auto's ervoor zorgen dat de drukte op de weg in de toekomst afneemt.

Maar de weg op met een zelfrijdende auto, zie je dat zitten?

Wat is jouw mening?

Praat mee

Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Vorige stelling

Vrijdag was de stelling: 'Fietsers zonder licht moeten flink beboet worden'. Ruim 89% is het daarmee eens. Er is in totaal 5.211 keer gestemd.