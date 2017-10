Schipper Waddenzee: 'Hij had gewoon terug moeten komen, dan was er niets gebeurd'

'Waarom ik hem gebeld heb? Ik maakte me zorgen. Hij had gewoon terug moeten komen, dan was er niets gebeurd.' Dat verklaarde schipper Jan Bolt van schelpenzuiger Waddenzee uit Harlingen maandag voor de rechtbank in Amsterdam.

Bolt werd gehoord als getuige door de rechtbank. Hij lag in december 2010 samen met schelpenzuiger Frisia ten noorden van Terschelling. Bij de Gronden van Stortemelk werd gezogen naar schelpen. Bolt: 'Op een gegeven moment was de Frisia verdwenen. Ik heb de schipper toen gebeld en gevraagd wat hij ging doen. Hij zei toen: 'Ik ga buitenom terug naar Lauwersoog om te lossen.' Te groot risico Bolt adviseerde zijn collega om vanwege het weer niet buitengaats terug te varen. 'Bij toenemende wind krijg je meer deining. Met windkracht 7 gaan wij niet buitenom. Ik vind dat niet veilig. Dat doe je gewoon niet, het risico is te groot. Maar Jan zei het toch te gaan proberen. Tja, dan moet je het zelf weten.' De schelpenzuiger Frisia maakte al vrij snel water en vergaat uiteindelijk op de Noordzee. De bemanning - schipper Jan Tuin (46), stuurman Jannes Lap (49) uit Leens en matroos Steven van den Broek (19) uit Groningen - komt om het leven. Dood door schuld Directeur Matthijs van der Ploeg van rederij De Rousant in Zoutkamp wordt samen met zijn bedrijfsleider verdacht van dood door schuld. 'Veiligheid is het grootste goed. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1852 staat de veiligheid van onze bemanning bovenaan', zei Van der Ploeg maandag tijdens de zitting. 'Gedoemd te mislukken' 'Ik heb ergens gelezen dat ik bezuinigd zou hebben op veiligheid. Dat is een steek in m'n hart', vervolgt Van der Ploeg. 'Vraag een zeeman hoe dit heeft kunnen gebeuren en 99,9 procent van de zeevarenden zal zeggen dat het plan om buitenom te varen gedoemd was om te mislukken. Laat de doden rusten, alleen ze hebben in dit geval wel een catastrofale fout gemaakt.' De rechtbank in Amsterdam heeft drie dagen uitgetrokken voor de rechtszaak over de scheepsramp met Frisia. Dinsdag komt het Openbaar Ministerie met de eis tegen Matthijs van der Ploeg en de bedrijfsleider van rederij De Rousant. Lees ook: - Rechtszaak: was het zinken van de Frisia dood door schuld?

