Hoe innig is de band tussen de gemeente Groningen en de tabaksindustrie? (update)

De gemeente Groningen verzwijgt contacten met de tabaksproducent BAT Niemeyer in de stad.

Dat concludeert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), dat samen met journalist Marcel Metze onderzoek doet naar de banden tussen Nederlandse gemeenten en de tabaksindustrie. Groningen is een van de 12 van de 388 Nederlandse gemeenten die zulke contacten heeft, stelt het tijdschrift.

Bedrijfsbezoek

Wethouder Joost van Keulen (VVD) zou samen met VVD-kamerlid Erik Ziengs in augustus 2016 een bedrijfsbezoek hebben gebracht aan BAT Niemeyer in Groningen, zonder dat dit openbaar is gemaakt. Dat is tegen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en staatssecretaris Martin van Rijn in. De VVD is eveneens de enige partij in Groninger gemeenteraad die zich niet achter het idee van de Rookvrije Generatie schaarde.

De SP in de Groninger gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B en W. Wethouder Van Keulen laat via een woordvoeder weten dat hij niet wil reageren op vragen van de pers, zolang hij de vragen van de SP niet heeft beantwoord.

Sponsoring aan de provincie

Het NTvG wees er eerder op dat BAT Niemeyer vijfduizend euro per jaar betaalde aan de provincie Groningen voor de campagne Er gaat niets boven Groningen. Op aandringen van staatssecretaris Martin van Rijn besloot de provincie in augustus dat sponsorverband te verbreken.

