Studentenwoningen op binnenplaats komen er voorlopig niet

Het houten skelet staat er al, maar de aannemer mag niet verder. De rechter heeft de vergunning van de gemeente Groningen voor 14 studentenwoningen op de binnenplaats van een monumentaal complex in Stad vernietigd.

De pakweg 75 woningen in het Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan zijn in een driehoek gebouwd. Op de binnenplaats stonden vervallen garages. Een projectontwikkelaar wil in de plaats daarvan een studentencomplex van twee verdiepingen bouwen.

Blinde muur

Een blinde muur als uitzicht in plaats van de overkant van het complex? Dat stuitte de bewoners van het monumentale complex van Amsterdamse School tegen de borst. Zij zien liever tuinen of een grasveld.

De bewoners maakten bezwaar bij de gemeente, maar die zei niets meer te kunnen doen. Een rechtszaak volgde. Afgelopen week gaf de rechter de bewoners gelijk. De vergunning is daarmee vernietigd.

Eerste succes in jaren

'We zijn hier blij mee, dit is ons eerste succes na jaren. De gemeente zei altijd dat ze de bouw van die woningen niet meer konden tegenhouden', zegt omwonende Willem Jan Vriend. Hij spandde samen met een aantal buren de zaak aan.

Niet gerust

Maar hoewel het bouw besluit is vernietigd en de bouw is stilgelegd, is Vriend er niet gerust op. Hij vreest dat de strijd nog niet is gestreden. 'Ze zullen nog niet opgegeven denk ik. Het is heel spannend waar dit eindigt'.

De gemeente Groningen kan pas dinsdagochtend reageren.

Lees ook:

- Bodemsanering binnenterrein Pythagorascomplex mag beginnen

- Stadse partijen maken zich zorgen om Pythagorascomplex (2015)

- Onderhoud Pythagoras-veilig gesteld (2014)