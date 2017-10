Tien maanden cel geëist na straatroof in Stad

Twee mannen van 19 en 22 jaar uit Assen hebben maandag tien maanden celstraf tegen zich horen eisen. Het duo wordt een straatroof in Groningen verweten.

Op 21 mei vroeg een toerist 's nachts in Stad de weg naar een hotel. Voor vijf euro wilden de Assenaren wel met hem meelopen. Aan de Coehoornsingel trok de jongste Assenaar een mes en dwong het slachtoffer zijn portemonnee in te leveren. Het geld werd eruit gehaald en de Assenaren renden er met de buit, tachtig euro, vandoor.

Fouillering

Het slachtoffer gaf de signalementen door aan agenten, die op straat uitkeken naar de mannen. Even later zagen de agenten de verdachten bij een horecagelegenheid op de Grote Markt. Ze werden meegenomen naar het bureau. Tijdens hun fouillering troffen agenten het mes aan. Ook vonden ze bij één van hen de tachtig euro.

De jongste biechtte op dat hij het mes had getrokken en het geld had gestolen. De 22-jarige zei op zitting versteld te staan van de actie van zijn vriend. 'Het was een ordinaire straatroof, die gezamenlijk is gepleegd. Meer kan ik er niet van maken', zei de officier van justitie.

Werkstraffen

Beide mannen hebben een strafblad en liepen nog in hun proeftijd toen ze de fout ingingen. Voor de jongste Assenaar ligt nog een werkstraf van honderd uur op de plank. Voor de 22-jarige is dat een werkstraf van twintig uur en daarnaast nog twee weken cel.

Als het aan de officier ligt moeten de mannen ook die straf opgelegd krijgen naast de geëiste celstraf van tien maanden. Vier maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

