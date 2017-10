Eis: Borstenknijpende uitgeprocedeerde asielzoeker moet de cel in

'Wat een gezellig feest had moeten worden, eindigde bijzonder vervelend.' Dat zei de officier van justitie over een aanranding in Delfzijl op 3 september vorig jaar.

Een 23-jarige Marokkaanse asielzoeker moet wat hem betreft daarvoor drie weken de cel in, zo eiste hij. Vasthouden Het feest in Delfzijl, Delfpop, was nog maar net gaande, toen een groep asielzoekers het feest kwam bezoeken. Eén van hen greep een vrouw onverhoeds van achter bij haar borsten. De man bleef haar vasthouden. Blauwe plekken De vrouw liep blauwe plekken op door het knijpen. Ook zoende de borstenknijper de vrouw in haar nek. Bezoekers bevrijdden de vrouw uit haar benarde positie. De tijd van een werkstraf zijn we ver voorbij Officier van Justitie Aanranding De vrouw deed aangifte van aanranding. Dit feit acht de officier ook bewezen. 'Hier is sprake van zeer hinderlijk gedrag. De tijd van een werkstraf zijn we ver voorbij'. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Lees ook: - Burgemeester Delfzijl: Mooi dat Dijkhoff rotte appels in azc's wil aanpakken, maar we willen resultaat zien' (2016)

