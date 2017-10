Lifelines: 'De bijdrage van het ministerie is essentieel'

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG hangt nog niet de vlag uit, nu het erop lijkt dat het ministerie van Volksgezondheid geld wil vrijmaken voor een derde ronde van het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines.

'We moeten er uiteindelijk met elkaar voor zorgen dat het rond komt', zegt Aartsen. 'Het UMCG, maar ook de universiteit en de overheden. De bijdrage van het ministerie is essentieel, anders krijgen we het sowieso niet rond. Alle partijen moeten voor zichzelf kijken: willen we bijdragen en in welke vorm? Om uiteindelijk het totale plaatje rond te krijgen.'

Hoeveel draagt het ministerie bij?

Het ministerie wil bijdragen, maar op welke manier precies is nog onduidelijk. 'Jaarlijks hebben we daarvoor zeven tot acht miljoen euro nodig, we hopen dat het ministerie substantieel wil bijdragen. Maar ze hebben nog geen hoogte van het bedrag genoemd. De derde ronde gaat vijf jaar duren, we gaan ervanuit dat ze ook voor vijf jaar bijdragen.'

'In 2019 beginnen'

Lifelines heeft nog wel even de tijd. Aartsen: 'Wat mij betreft kunnen we in 2019 beginnen met een derde ronde, dat betekent dat we het volgend jaar rond moeten hebben.'

