Op de kruising van de Bakboordswal met de Lijzijde in de wijk Lewenborg in Stad heeft maandagmiddag een auto-ongeluk plaatsgevonden.

Rond 13.00 uur kwamen twee voertuigen door een nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

Er raakten drie betrokkenen gewond, waarvan één naar het ziekenhuis is gebracht. Of de gewonden letsel aan het ongeluk hebben overgehouden is nog onbekend.