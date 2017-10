Noord Vandaag: 'Emotionele uitspatting Mahi tekent de crisis'

Vandaag onder meer in Noord Vandaag: de crisis bij FC, een bevolkingsonderzoek, het Winschoter baggerdepot, Holland Casino en een boerenkalender.

- Het bevolkingsonderzoek Lifelines, een onderzoek naar het ontstaan van chronische ziekten, krijgt mogelijk toch een vervolg. UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen legt uit - vanaf 01:06

- De sloop van het afgebrande pand van Holland Casino is begonnen. Het Gedempte Kattendiep zal de komende half jaar het toneel zijn van bouwwerkzaamheden - vanaf 01:40

- Maandagmiddag kwam het verlossende woord: Mimoun Mahi is voor twee duels geschorst. Maar dat is niet de enige wat er bij FC Groningen aan de hand is... - vanaf 03:50

- Het huis van de familie Rozema dreigt in twee stukken te scheuren. Vermoedelijk ligt onder het huis in Westerbroek een sinkhole. De Rozema's zitten met de handen in het haar - vanaf 10:47

- De gemeente Oldambt mag voorlopig geen slib meer storten in het baggerdepot aan de Sint Vitusstraat in Winschoten. Dat oordeelt de rechter na een kort geding - vanaf 12:19

- Na de boerinnenkalender nu ook wat leuks te kijken voor de vrouwen: de Horse and Hunkkalender. Bart de Vries uit Holwierde staat daar als enige Groninger op... - vanaf 17:40

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.