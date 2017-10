Coffeeshop-houdster bestraft voor te grote voorraad

Een 50-jarige coffeeshop-houdster in Groningen is veroordeeld tot honderd uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijk cel. Zij had tot twee keer toe te veel softdrugs op voorraad.

Op 9 januari van dit jaar vonden de agenten in de woning van de vrouw 6815 joints, zes kilo spacecake en 18,5 kilo hennep. Een coffeeshop mag hooguit 500 gram softdrugs op voorraad hebben. Deze voorraad was 46 keer meer, zei de officier.

In de loods



Op 22 april ontdekten de agenten in een loods aan de Stavangerweg in Groningen opnieuw grote hoeveelheden softdrugs. De vrouw had ook deze hoeveelheid drugs in haar bezit. Ze had in de loods 875 joints en 5,5 kilo spacecake op voorraad gelegd.

Achterdeur



De shophoudster zei dat ze extra voorraad achter de hand nodig heeft om haar shop draaiende te houden. Ze vond niet dat zij strafbaar handelde. 'Het is meer een noodzakelijk kwaad. Ik ben afhankelijk wat via de achterdeur wordt geleverd. Ik kan niet op bestelling even naar de supermarkt'.



Niet vervolgen



De officier van justitie eiste een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Advocate Maartje Schaap stelde dat de agenten geen reden hadden om de woning en de loods te doorzoeken; 'Dan is hier sprake van onrechtmatig binnentreden en mag de vrouw niet worden vervolgd'.

Bedrijfsvoering



De rechter legde een lagere werkstraf op. 'U heeft tijd nodig om na te denken over een andere bedrijfsvoering'. De langere voorwaardelijke celstraf is nodig om de verleiding te weerstaan wederom meer op voorraad te leggen. De onderneemster is niet eerder met justitie in aanraking geweest. Ze ging in hoger beroep.