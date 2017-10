Werkstraffen voor moeder en zoon die met woningbrand verzekering wilden tillen

Een 50-jarige vrouw en haar 27-jarige zoon hebben volgens de rechtbank brand gesticht in Finsterwolde om verzekeringsgeld op te strijken. De rechtbank legde beiden een werkstraf van tachtig uur op.

De moeder, die in Zeist woont, kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd, haar zoon kreeg een voorwaardelijke celstraf van een maand. De woning aan de Kromme Elleboog in Finsterwolde ging op 14 juli 2014 in vlammen op.

Hennep

De zoon, die in Meeden woont, kocht destijds de woning in Finsterwolde en kweekte in de schuur hennep. De politie rolde de kwekerij in juni 2014 op. De woning was voor een aanzienlijk hoger bedrag verzekerd, dan hij was aangekocht. De zoon deed aangifte van vernieling, stak samen met zijn moeder het pand in brand en probeerde het verzekeringsgeld te incasseren. Dat mislukte.

Aangestoken

De brandweer ontdekte direct dat de brand was aangestoken. De bewoner en zijn moeder kwamen tijdens het onderzoek in beeld. Beiden werden verhoord en bekenden de brandstichting. De 27-jarige man werd in februari van dit jaar voor het kweken van hennep veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De vrouw moet naast de straf meewerken aan een behandeling.

Lees ook:

- Drietal bekent brandstichting Finsterwolde

- Woning Finsterwolde in vlammen opgegaan