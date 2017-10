Everton stuurt trainer Koeman de laan uit

Ronald Koeman is ontslagen als trainer van Everton. Ook broer Erwin, assistent-trainer, moet het veld ruimen.

De broers Koeman stonden sinds begin vorig seizoen aan het roer bij de Premier League-club uit Liverpool. Everton is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club staat achttiende in de Premier League en behaalde ook in de Europa League slechts één punt uit drie wedstrijden.

De broers Koeman begonnen hun zijn loopbaan als speler in het shirt van FC Groningen. Erwin sloot zijn loopbaan ook af als speler van de FC.

Lees ook:

- Officieel: Koeman & Koeman gaan naar Everton