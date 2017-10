Celstraf voor drugsdealende Stadjer

Een 24-jarige Stadjer heeft maandag een celstraf van acht maanden - waarvan zes voorwaardelijk - door de rechter opgelegd gekregen voor drugshandel.

De man had bleek in juni vorig jaar ruim 350 gram harddrugs in huis te hebben. Ook vonden de agenten daar bijna 60.000 euro aan contant geld.

Startkapitaal

De man handelde sinds een half jaar in cocaïne en xtc. Hij bekende meteen. 'Ik deed dat om snel geld te verdienen', zei de man. Hij wilde een bar openen en had hier een startkapitaal voor nodig. Hij had naar eigen zeggen 20.000 euro verdiend. De rest was volgens de man geleend geld, maar de rechter geloofde dat niet.

Anonieme meldingen

De zaak kwam aan het licht door anonieme meldingen bij de politie. De Stadjer ging meerdere keren per dag op zijn scooter van huis en kwam kort daarop weer thuis. Dit viel op.

Geld in beslag genomen

De officier eiste een celstraf van elf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Voor de rechter telde ook het blanco strafblad van de man. De man kan wel fluiten naar de 60.000 euro, die in beslag zijn genomen.