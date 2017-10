Hof gaat niet verder met hoger beroep moordbroers

Het hoger beroep tegen Marcos R. is, net als dat van zijn broer Admilson, uitgesteld. De zaak werd aangehouden door het gerechtshof in Leeuwarden. De twee staan onder meer terecht voor de moord op de Winschoter marktkoopman Berend Smit.

Dat meldt RTV Drenthe.

Maandagochtend werd duidelijk dat de zaak tegen Admilson al werd uitgesteld. Maar het hof wilde de zaak tegen zijn jongere broer Marcos wel door laten gaan. Tijdens de zitting werd de reconstructie van de moord op Berend Smit besproken.

Berend Smit

Een wapendeskundige en een scheikundige van het Nederlands Forensisch Instituut beantwoordden vragen van de leden van het hof over wat er precies is gebeurd op het Dwingelderveld in november 2012. Smit werd daar gevonden, nadat hij een paar dagen was vermist. Hij bleek door meerdere kogels om het leven te zijn gekomen, kogels uit een wapen dat Admilson R. bij zijn voormalige werkgever, defensie, had gestolen.

Verknochtheid van de zaak

Omdat de broers beiden verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Berend Smit en het echtpaar Veenendaal uit Exloo, is het voor het Openbaar Ministerie lastig om de zaak apart te behandelen. De advocaat-generaal vroeg daarom aan het begin van de middag ook om uitstel in de zaak tegen Marcos.

Zijn advocaat Wim Anker is het daarmee eens. Hij pleit namelijk voor beide broers tegen een levenslange celstraf. Door de zaken tegelijk te behandelen, kan alles in een keer worden afgedaan. De zaak gaat binnen drie maanden verder. Dan wordt ook de reconstructie van het doden van Berend Smit verder besproken.

Opschudding

Admilson veroorzaakte opschudding in de rechtszaak toen hij opstond en zijn geboeide handen naar zijn keel bracht. Hij verwondde zichzelf en werd door vijf politiemensen overmeesterd en de zaal uitgebracht. Daarna werd een klein scherp voorwerp op zijn tafel gevonden.

