Situatie omstreden kruispunt verandert niet eerder dan woensdag

De voorrangssituatie op het omstreden kruispunt op de Eikenlaan in Stad wordt op zijn vroegst komende woensdag aangepast. Aanvankelijk meldde de gemeente dat het maandag al zou gebeuren.

Vorige week vrijdag besloot de gemeente te stoppen met de proef op het kruispunt. De proef leidde tot gevaarlijke situaties en de reistijd van automobilisten was verslechterd. Daarom wordt de voorrang voor fietsers teruggedraaid, wordt het gebied een 30-kilometerzone, komen er drempels en verkeersbegeleiders.



Of de aanpassingen woensdag ook echt worden gedaan hangt af van het weer. De gemeente kan de nieuwe belijning pas aanbrengen als het droog weer is.

Wat was er aan de hand?

Fietsers hadden zes weken lang voorrang op automobilisten op de kruising van de Eikenlaan met de Wilgenlaan. De proef was vanaf het begin omstreden. In anderhalve maand zijn er twee fietsers aangereden en liepen busreizigers vertraging op. De gemeente Groningen stopte een week eerder met de proef dan gepland.

