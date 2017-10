Stadskanaal vordert ruim 80.000 euro terug van bibliotheek

De bibliotheek in Stadskanaal moet ruim 80.000 euro aan subsidie over het jaar 2016 terugbetalen aan de gemeente Stadskanaal.

Oorzaak is de te hoge algemene reserve van de bibliotheek. De reserve mag maximaal vijf procent van de begroting dragen. De begroting over 2016 was ruim 880.000 euro.

Verzoek afgewezen

'Ruim vijf procent betekende dat de bibliotheek 57.800 euro in kas mocht hebben', legt een woordvoerder namens de gemeente uit. 'Alleen, dat bedrag had de bibliotheek al in kas. De bibliotheek had een verzoek ingediend om extra geld aan haar reserve toe te voegen, maar dat verzoek is afgewezen.'

Terugvordering

Dit houdt in dat de reserve zou oplopen tot boven de grens van 57.800 euro. De gemeente Stadskanaal heeft besloten die regel te handhaven. Daardoor kan de gemeente ruim 80.000 euro terugvorderen.