Holwierder in blote bast op Horse & Hunks-kalender

Wordt het dit jaar de boerinnenkalender? Of toch de Horse & Hunk-kalender? Net als bij de eerstgenoemde, heeft ook de opvallende paardenkalender dit jaar een Groningse trots: Bart de Vries uit Holwierde.

De Vries staat voor de tweede keer op de kalender. In 2015 poseerde hij ook al met een paard. Toen in de maand april, een graspalm delend met een edele viervoeter. Bart was toen 19 jaar oud. Op zijn 21ste is het weer raak.

Torso-hoofdrol

In de kalender van 2017 spelen Bart en zijn torso namelijk opnieuw een hoofdrol in de kalender. Ditmaal galloperend op een ros op het strand. Op Instagram geeft Horse & Hunk al een voorteken hoe dat eruit ziet:

Initiator Fianne Imminga is in ieder geval blij met 'haar' model uit Holwierde: 'Niet iedereen op de kalender kon paardrijden, maar Bart heeft het vroeger al eens gedaan.' Op YouTube staat ook een kleine making of-video, waarin De Vries al over het zand paradeert.

Opbrengsten

Volgens de organisatie doen de modellen mee voor het goede doel Brooke Hospital for Animals, waar ook de opbrengsten van de verkoop naar moeten gaan.

