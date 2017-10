Woensdag gratis reizen met Qbuzz

Wie komende woensdag met de bus op pad wil in Groningen en Drenthe, hoeft niet te betalen. Er zijn geen kaartjes te koop en de apparatuur voor de OV-chipkaart staat uit.

'Dat doen we elk jaar, zo willen we mensen die niet vaak met het openbaar vervoer reizen verleiden om ook eens de bus te pakken', vertelt een woordvoerder van Qbuzz. 'We doen het bewust in de herfstvakantie, zodat ook mensen met kinderen er gebruik van kunnen maken.'

Uitzonderingen

De actie wordt betaald door het OV Bureau. De actie geldt voor alle bussen van Qbuzz, behalve de Regiotaxi en de Buurtbus en de stadslijnen in Hoogezand, Assen, Meppel, Hoogeveen en Veendam.