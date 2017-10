'Het lijkt wel een sinkhole, de grond verdwijnt onder onze huiskamer'

Het is niet duidelijk of het ook echt een sinkhole is. Feit is dat onder de woning van de familie Rozema in Westerbroek een gat is ontstaan.

Daardoor dreigt het huis in twee stukken te scheuren. Volgens de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) is geen sprake van aardbevingsschade. Uit een tegenonderzoek blijkt dat juist wel het geval.

We liggen met Erik Rozema onder de kruipruimte van zijn woning. En zien daar een fors gat, zo'n veertig centimeter diep.

'We voelen ons hier niet veilig meer'

'Ik sta met verbazing te kijken wat hier gaande is. Het lijkt een soort sinkhole. De grond verdwijnt hier gewoon onder onze woonkamer. We voelen ons hier niet veilig meer', verzucht hij in de nauwe kruipruimte.

De fundering dreigt te worden meegetrokken. 'Daar en in de buitenmuren zitten al forse scheuren. Dit is een mokerslag. Je bezit is verdwenen. Je betaalt ergens voor dat geen waarde meer heeft. Ik beschouw het huis als total loss.'

Grote gaten

Komt nog eens bij dat ook rond het vrijstaand huis de bodem zichtbaar is gedaald. 'Ook hierbuiten zitten grote gaten. Kijk maar naar die put. Een paar jaar geleden kon ik er gewoon nog met de grasmaaier overheen en nu ligt die put ver boven het maaiveld.'

Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag denkt niet dat sprake is van een sinkhole. Toch is het wel herkenbaar. 'Ik kom dit soort gaten in de grond vaker tegen in Groningen. Het is geen verweking van de grond. Het is lastig vast te stellen wat het dan wel is. Daar moet echt onderzoek naar komen.'

Er moet echt onderzoek naar komen Peter van der Gaag - geoloog

'Niet door aardbevingen'

De NAM en het CVW hebben de situatie rond de woning van de familie al wel gewikt en gewogen. De inzakkende grond wordt niet veroorzaakt door aardbevingen, is de conclusie. En bodemdaling als gevolg van gaswinning is het ook niet, zo concludeert de Commissie Bodemdaling na een inspectie.

Er wordt nog wel iets van de schade aan de woning erkend. Daarbij gaat het om een bedrag van drieduizend euro.

Niet akkoord

Daar gaan Erik en Astrid Rozema niet mee akkoord. Zeker nu in een contra-expertise een tegengestelde conclusie wordt getrokken.

De inzakkende grond en de schade aan de fundering en buitenmuren is wel degelijk het gevolg van aardbevingen, zo staat daarin. De geraamde herstelkosten: ruim drie ton.

'Dus moeten we de strijd weer aan. Dit vreet zo veel energie. Hoe loopt dit af?'

Dit vreet zo veel energie Erik Rozema - gedupeerde

NAM-onderzoek

Dan is er nog een bijzonderheid. Uitgerekend naast het huis ligt één van de drie locaties, waar de NAM onderzoek houdt naar de uitwerking van aardbevingen op zandlagen. 'Zonder ons te informeren. Die boorinstallatie was er zomaar. Dat geloof je toch niet, terwijl onze schade niet eens wordt erkend. Dat maakt ons nog bozer.'

De NAM laat weten dat hiervoor toestemming is van de eigenaar van deze grond. En verwijst verder door naar het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dat komt later mogelijk nog met een reactie.

