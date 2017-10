Meer munitie in Mali te heet, schietverbod voor mortieren

Behalve de al niet meer gebruikte 60 mm-mortiermunitie hebben mogelijk ook antitankmunitie en rookgranaten van de Nederlandse militairen in Mali te lijden gehad onder hoge temperaturen. Dat is geconstateerd tijdens inspecties.

Begin deze maand werd bekend dat de Groninger militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen omdat hun munitie niet deugde. De mortieren die ze gebruikten waren ook blootgesteld aan hoge temperaturen in Mali. Bij dat ongeluk raakte een derde militair zwaargewond.

Niet gebruiken

De militairen in Mali mogen de mogelijk onveilige voorraden nu niet meer gebruiken tot die zijn vervangen door nieuwe, gekeurde munitie.

Ook probleem met wapen

Ook is per 13 oktober een schietverbod uitgevaardigd voor de 81 mm-mortieren, die bij de missies in Mali en Litouwen in gebruik zijn. Hier is er volgens Defensie geen probleem met de munitie maar met het wapen zelf, dat bestaat uit een buis waar de militairen de granaat in laten vallen. De prestaties van het wapen bleken volgens Defensie tijdens een gewone controle af te wijken van de standaard.

De ongeveer 290 Nederlandse militairen in Mali zijn sinds zaterdag weer aan de slag voor VN-missie Minusma. De missies waren begin deze maand stilgelegd voor extra veiligheidscontroles na een vernietigend rapport over het dodelijke mortierongeluk.

Wat is er precies gebeurd?

Op 6 juli 2016 kwamen de Groninger militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven bij een mortierongeval in Mali. Een derde Groninger militair raakte zwaargewond. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dat defensie ernstig tekort was geschoten. Zo zijn er fouten gemaakt bij de controle na de aanschaf en bij de opslag in Mali. Daar werd de munitie blootgesteld aan hoge temperaturen.

Nadat bekend werd dat de dood van de militairen was te wijten aan de fouten die zijn gemaakt door defensie nam verantwoordelijk minister Jeanine Hennis ontslag als minister van Defensie. Ook Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp stapte op.

