'Topman UMCG best verdienende zorgbestuurder'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Topman Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) was vorig jaar de best verdienende bestuurder in de zorg: 301.706 euro.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het loon van veel bestuurders in de zorg voldoet nog niet aan de norm, concludeert RTL Nieuws. Vanaf dit jaar moeten bestuurders die boven de norm verdienen hun salaris afbouwen. Ministerssalaris De bestuurders mogen maximaal verdienen wat een minister ook krijgt: 179.000 euro.