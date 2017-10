Ondernemers rondom casino willen ter compensatie een winterterras

Ondernemers rondom het afgebrande Holland Casino in Groningen willen ter compensatie van alle overlast een winterterras laten aanleggen. De kosten daarvan moeten voor rekening van het Holland Casino en de gemeente komen.

Vijftigduizend euro

Beide partijen hebben in totaal een bedrag van vijftigduizend euro beschikbaar gesteld. Als de plannen voor dat terras binnen die kosten blijven, hoeven de ondernemers niet bij te passen. De ondernemers aan het Gedempte Kattendiep en een aantal aan het Schuitendiep werken op dit moment aan de plannen.

Omzetdaling

'De terrassen waren niet bruikbaar de afgelopen maanden. Veel mensen dachten dat het Gedempte Kattendiep was afgesloten', laat Robert Adams namens de ondernemers weten.

'Het heeft geleid tot omzetdaling en in overleg is gezegd dat er compensatie moet komen.' Om de ondernemers tegemoet te komen hebben de gemeente en het casino dus een bedrag beschikbaar gesteld.

Volgende week

Een impressie van het winterterras is er nog niet. Volgende week verwacht Adams dat de plannen definitief gemaakt zullen worden. In eerste instantie was er een gat van dertigduizend euro. De ondernemers hebben daarom de plannen aangepast.

Schutting

Rondom het casino is een houten schutting geplaatst. Die schutting is de ondernemers een doorn in het oog. Maar er lijkt een oplossing te zijn om die schutting op te knappen. 'Er zijn kunstenaars bereid gevonden om dat te doen. Daarmee wordt de pijnt een beetje verzacht.'

Volgens Robert Adams, die zelf enkele horecazaken aan het Gedempte katten diep bestiert, moet de komst van het winterras en de verfraaiing van de schutting ervoor zorgen dat de omgeving rondom het casino meer in trek komt. 'Op deze manier krijg je de sfeer iets meer bij de gevels en bij de zaken. Dan ligt het accent iets minder bij de bouwplaats.'

