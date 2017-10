Nijland: 'Niemand is belangrijker en groter dan de club'

Hij wil het geen crisis noemen, maar waardeloos is de situatie waarin zijn club verkeert wel. FC Groningen-directeur Hans Nijland is duidelijk: het moet beter, zowel op als buiten het veld.

Afgelopen zaterdag, een dag na de pijnlijke 0-1 thuisnederlaag tegen Willem II, maakte de club bekend dat het Momoun Mahi en Oussama Idrissi disciplinair straft.

Beide spelers zijn geschorst voor de bekerwedstrijd van woensdagavond in Kerkrade tegen Roda JC en de competitiewedstrijd van zondagmiddag bij Sparta Rotterdam. Daarnaast moet Mahi een week lang meelopen met maatschappelijke projecten van de club en zal hij voorlopig een individueel trainingsprogramma volgen.

'Dat ze de hele week niet mogen trainen en twee belangrijke wedstrijden worden buitengesloten, is een straf. Meelopen met een maatschappelijke organisatie is dat niet', zegt Nijland. 'Maar dat Mahi meeloopt met dergelijke projecten vinden wij belangrijk. Het is gegaan zoals het is, maar niemand is belangrijker en groter dan de club.'

De nederlaag op vrijdagavond tegen Willem II was pijnlijk, bekent Nijland. Evenals de dertiende positie op de ranglijst. 'Crisis is een groot woord, maar ik moet je zeggen dat het een vervelende situatie is. Dit soort zaken erbij rondom spelers, is waardeloos. En of je dat waardeloos noemt of een crisis, beide is wat mij betreft hetzelfde.'

'Gelukkig voetballen wij woensdag alweer uit bij Roda', gaat Nijland verder. 'Een kans om de draad weer op te pakken. Dat zal niet eenvoudig zijn, want de tegenpartij wil ook winnen. Maar we moeten er alles aan doen om de glans weer terug te krijgen die bij FC Groningen hoort.'

