Fonds Duurzaam Funderingsherstel gaat van start

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren.

De Funderingslening is een hypotheek met een periodieke aflossing en een looptijd van 30 jaar.

Problemen

Verwacht wordt dat binnen 15 jaar 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen kampen. Hier liggen processen als bodemdaling, klimaatverandering en veranderende grondwaterstanden aan ten grondslag. Op lange termijn wordt zelfs gesproken over 400.000 woningen'.

Financiering

Herstel blijkt vaak een kostbare zaak, waarvoor woningeigenaren de financiering niet altijd rond kunnen krijgen. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt eigenaren en bewoners de kans om een financiering voor funderingsherstel af te sluiten. Indien nodig met financiële bijdrage van gemeenten, provincies of bank/verzekeraar.

Kandidaten

De Funderingslening wordt alleen verstrekt aan eigenaren van woningen gelegen in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Op dit moment zijn dat de gemeenten Zaanstad en Rotterdam. Gesprekken met kandidaatgemeenten en -provincies zijn in volle gang. De Gemeente Groningen is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Budget

Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid legt met een bijdrage van € 20 miljoen een solide basis onder het fonds. De verwachting is dat het fonds ongeveer 2.000 Funderingsleningen kan verstrekken.