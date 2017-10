In maart lag de wolf die werd doodgereden op de A28 in Drenthe nog bij Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland op de tafel. Binnenkort verdwijnt hij in het archief van museum Naturalis in Leiden. 'Ze proppen die wolf maar mooi in de la, ik vind het prima.'

De wolf werd afgelopen weekend onder het toeziend oog van geïnteresseerd publiek geprepareerd in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Het beest wordt niet volledig opgezet, maar gebalgd. Alleen de huid van de wolf blijft bij die techniek bewaard, samen met de kop.

'Hij ligt erbij alsof hij slaapt'

'Hij was een beetje beschadigd, niet helemaal gaaf meer', vertelt Lollinga. 'Hij was er denk ik niet meer geschikt voor om in een museum te zetten. Als je hem wilt prepareren, wordt het best een groot beest. Hij ligt er nu bij alsof hij slaapt.'

'Ik had hem best willen hebben, bij Naturalis verdwijnt hij in een la in de kluis. Dan kunnen ze er over 500 jaar nog van genieten. En anders had hij hier bij ons gestaan.'

Hoe ver rukt de wolf op?

Lollinga en Faunavisie zijn druk bezig om in beeld te krijgen hoe het staat met de terugkeer van de wolf in Nederland. Het beest wordt weer met enige regelmaat gesignaleerd. In september werd bekend dat in Nieuwe Statenzijl twee schapen waren doodgebeten door een wolf.

'Er loopt nu weer een vrouwtjeswolf op de Veluwe, die pendelt wat op en neer met de Duitse grens. We proberen in kaart te brengen waar sporen van wolven gevonden zijn, want de wolven die de grens overkomen zien we niet allemaal. Kijk maar naar vossen. Het stikt van de vossen in Nederland, maar we zien er zelden een. We krijgen onder meer informatie van schaapsherders en wandelaars.'

