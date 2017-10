Oranjeparade richting stadion FC Groningen 'wordt één groot feest'

'Het wordt één groot feest.' Het Nederlands vrouwenelftal speelt dinsdagavond om 19:00 uur in het Noordlease Stadion voor de WK-kwalificatie tegen Noorwegen. Voorafgaand aan de wedstrijd organiseert de KNVB een Oranjeparade.

'Met vlaggen en voorop rijdt de oranjebus. Een oude dubbeldekker, waarin muziek gedraaid wordt. Die brengt mensen in de stemming', zegt woordvoerder Berdine Wassink van de KNVB.

Optocht naar het stadion

De fans van het vrouwenelftal verzamelen zich bij het Hoofdstation en lopen dan naar het stadion.

'Het is eigenlijk een opwarmer voor de wedstrijd. Voor het stadion is een fanzone, die vanaf vijf uur open is. Met muziek, eten, een pannakooi. En de beker van het EK staat er ook, daar kan iedereen mee op de foto.'

En dat er regen verwacht wordt, mag volgens Wassink de pret niet drukken. 'Neem je poncho's mee.'

Lees ook:

- Oranje Leeuwinnen krijgen Noordlease Stadion vol