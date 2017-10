VCP-fractie Oldambt boos over reclamebelasting

(Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

De VCP-fractie in de gemeenteraad van Oldambt is verontwaardigd over de reclamebelasting voor een klokkenmaker in Winschoten.

Die moet voor een klok die aan zijn gevel hangt 250 euro belasting betalen, ondanks dat er op de klok geen reclame-uiting staat. Volgens de VCP jaagt de gemeente ondernemers op die manier uit Oldambt en is het tijd om de reclamebelasting op de schop te nemen. De partij wil de reclamebelasting tijdens het vragenuur volgende week aan de orde stellen.