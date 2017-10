Blog van Kamerlid bracht 'tabaksbezoek' wethouder aan het licht

Via een blog van VVD-kamerlid Erik Ziengs, kwam de Onderzoeksredactie Tabak achter het stiekeme bezoek van de Groningse wethouder Van Keulen aan BAT Niemeyer.

Van Keulen verzweeg het bezoek, dat verboden is volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en staatssecretaris Van Rijn.

Ziengs was ook bij het gesprek dat de Groningse wethouder met de tabaksproducent had.

In zijn blog valt zelfs te lezen wat er werd besproken, zegt onderzoeksjournalist Krijn Schramade.

'Afzetten tegen het beleid in Den Haag'

'Hij heeft het letterlijk over het rookontmoedigingsbeleid. En dan zegt hij: 'Het ministerie van VWS broedt alweer op maatregelen die verder gaan dan de ons omringende landen.' En dat is precies wat de tabaksindustrie ook altijd zegt in Den Haag, maar wat ze eigenlijk niet meer mogen zeggen. Daarmee zetten ze zich af tegen het beleid in Den Haag.'

'We volgen alle routes van macht, omtrent de lobby en het tabaksbeleid.'

SP stelt vragen

De SP in de Groninger gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B en W. Wethouder Van Keulen liet maandag via een woordvoeder weten dat hij niet wil reageren op vragen van de pers, zolang hij de vragen van de SP niet heeft beantwoord.

