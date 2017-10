Politie valt voormalig manege in Blijham binnen

De manege in Blijham (Foto: Gerrie de Groot/112Groningen)

Aan de Oosteinde in Blijham is de politie dinsdagochtend een pand binnengevallen. Het vermoeden bestaat dat daar een hennepkwekerij is, zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer.

Volgens ooggetuigen gaat het om een voormalig manege en zijn er ongeveer tien politieauto´s bij de actie betrokken en is er personeel van Enexis aanwezig voor de electriciteit. Of er arrestaties zijn verricht, is nog niet duidelijk.