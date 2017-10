Jeugd komt in actie voor 'hun' jongerenwerkers

Jongeren uit de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum leggen zich er niet bij neer dat bureau Barkema & De Haan de concessie voor het uitvoeren van jongerenwerk kwijtraakt. Ze zijn een Facebookactie en een petitie gestart.

'Je bent geen nummertje bij ze', zegt Karen de Gries, een van de initiatiefnemers van de actie over Barkema & De Haan. 'Ze staan op één lijn met de jongeren, dat gaat verloren bij een groter bedrijf.'

Bezwaar maken

De Tinten Welzijnsgroep uit Gieten wordt de belangrijkste uitvoerder van maatschappelijk werk en welzijnswerk, jongerenwerk en cliëntondersteuning in de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Het won de openbare aanbesteding. Definitief is het nog niet, want tot 30 oktober kan bezwaar worden aangetekend.

'Doffe ellende'

En dat gaat Barkema & De Haan zeker doen, vertelt Teye Barkema van het bedrijf. 'Wij zitten heel sterk in de regio, hebben goed contact met de jongeren. Misschien is dat te weinig meegenomen in de aanbesteding. Dit is voor ons doffe ellende, heel jammer.'

'De gemeente is voor tachtig procent ons werk, dus natuurlijk staat de continuïteit van ons bedrijf op het spel. Maar het belangrijkste: we hebben ons hart en ziel in deze regio zitten. Het is heel heftig, als dat dan anders loopt. Maar het is nog niet klaar, er komen nog bezwaren aan.'

De petitie is hier te vinden.

Lees ook:

- Nieuwe aanbieder van WMO in Winsum, Bedum en De Marne