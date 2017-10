Mollema sluit seizoen af met tweede plaats in China

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Bauke Mollema heeft de Ronde van Guangxi in China als tweede afgesloten. De wielrenner van Trek-Segafredo slaagde er in de vlakke slotrit niet in de Belg Tim Wellens te onttronen.

De Colombiaan Fernando Gaviria sprintte naar zijn vierde etappezege. Sinds januari actief Het was voor Mollema de laatste wedstrijd van het seizoen, dat voor de renner uit Zuidhorn al vroeg begon. In de laatste week van januari won Mollema het eindklassement van de Ronde van San Juan in Argentinië. Zijn grootste succes boekte Mollema in de Tour de France. Hij won de vijftiende etappe in de Ronde van Frankrijk.