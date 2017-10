'Voor iedere IT'er liggen zes banen klaar'

Een groep geslaagden van de IT Academy. (Foto: IT Academy)

Help, waar vind ik een IT'er? Het is een vraag waar steeds meer bedrijven mee worstelen. 'Voor iedere IT'er liggen zes banen te wachten', duidt directeur Robin van den Berg van de IT Academy Noord-Nederland 'de enorme uitdaging'.

Drie jaar geleden zagen diverse partijen de IT-bui al hangen. Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit, provincie, gemeente en een samenwerkingsverband van diverse bedrijven sloegen de handen ineen.

De uitkomst: de IT Academy Noord-Nederland. Hier worden IT'ers opgeleid, maar ook bijgeschoold. Onlangs werd de duizendste IT'er afgeleverd.

Leven lang leren

Het zijn niet alleen nieuwelingen in de sector. Veel IT'ers laten zich bijscholen. 'Iedereen heeft het over een leven lang leren. Dat geldt voor iedereen in de economie en zeker in de IT', zegt Van den Berg.

'De ontwikkelingen in de IT gaan supersnel, sneller dan in andere sectoren. Je moet je continu blijven ontwikkelen.'

'Alle bedrijven nemen IT'ers in dienst'

Volgens Van den Berg is er vooral vraag naar programmeurs, ontwikkelaars van applicaties en veiligheidsexperts. 'In het verleden had je IT-bedrijven. Tegenwoordig zie je dat alle bedrijven IT'ers in dienst hebben. Ze zijn in alle sectoren te vinden.'