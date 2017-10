Kamp ziet geen grote problemen in combinatie gas- en zoutwinning

De combinatie van de winning van gas en zout in de omgeving van Veendam leidt niet tot problemen. Dat meldt demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken in zijn antwoord op Kamervragen van PvdA-kamerlid Henk Nijboer.

De bijna vertrokken bewindsman wijst er op dat een aantal gedupeerden naar de Technische commissie bodembeweging (Tccb) is gestapt. 'In al die gevalllen is de Tccb tot de conclusie gekomen dat er geen verband te vinden was tussen de schade en de mijnbouwactiviteiten in de regio.'

Bodemdaling

Verder concludeert Kamp dat er ook geen sprake kan zijn van schade door bodemdaling in het gebied. Die is heel geleidelijk, aldus Kamp in zijn antwoorden.

Nijboer had Kamervragen gesteld naar aanleiding van het toenemend aantal schadegevallen in Veendam en omgeving. Hij wijst daarbij op het grotere risico, omdat in dit gebied Nedmag zout wint.

Volgens hem loopt het aantal schademeldingen op. Daarbij gaat het om inwoners van Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie.

Geen verhoogd risico

Volgens Kamp is geen sprake van verhoogd risico in dit gebied. Hij benadrukt dat Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM) de zaak in de gaten houdt.

Hij voelt er verder niets voor om deze omgeving onder het nieuwe schadeprotocol voor het aardbevingsgebied te laten vallen, zoals Nijboer vraagt.

Wel kondigt de bijna ex-minister aan dat hij de Tccb opdracht heeft gegeven te onderzoeken of er voor heel Nederland één schadeprotocol kan komen.

Het zou betekenen dat mijnbouwschade overal 'afgewikkeld wordt door een onafhankelijk orgaan'. Voor het aardbevingsgebied in Groningen wordt al gewerkt aan zo'n systeem.

