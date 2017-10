Onderzoek bij het pand in Appingedam. (Foto: De Vries Media)

Aan het Overdiep in Appingedam is maandagnacht een auto tegen de voorkant van een telecomwinkel gereden.

De politie onderzoekt of er is geprobeerd een ramkraak te plegen, of dat het om een 'gewoon' ongeluk gaat.

De winkel heeft flinke schade opgelopen, maar er zijn geen spullen gestolen. De eigenaar van de auto heeft aan de politie verteld dat de auto was gestolen, maar een woordvoerder laat weten dat wordt onderzocht of dat waar is.