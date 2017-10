'Er komen meer invallen in hennepkwekerijen vandaag'

(Foto: politie.nl (Archief))

De politieinval in de voormalige manege in Blijham is onderdeel van een groot henneponderzoek in onze provincie. Dat zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer: 'We verwachten meer invallen te doen.'

Bij de inval aan de Oosteinde in Blijham zijn geen arrestaties verricht. Ook is er geen kwekerij aangetroffen, maar wel onderdelen die er op wijzen dat daar een kwekerij is geweest. Grensstreek met Duitsland Hoeveel invallen de politie nog van plan is te doen, wil Zinsmeyer niet zeggen. De actie concentreert zich met name op de Oost-Groningse grensstreek met Duitsland. Ook over de grens staan invallen gepland, meldt de politie.