Lopend Vuur: Ik pin nog altijd contant geld

Gemak dient de mens. Dus betalen steeds meer mensen niet meer contant, maar met de pinpas. Contactloos pinnen is zelfs in een paar tellen gepiept.

Toch worden er nog regelmatig geldautomaten geplaatst in voornamelijk dorpen, omdat de bewoners niet zonder kunnen.

Trek jij nog geld uit de muur?

Hoe zit het bij jou? Pin je je boodschappen in de winkel of trek je nog altijd geld uit de muur, zodat je contant geld op zak hebt?

Wat is jouw mening?

Praat mee

Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Vorige stelling

Maandag was de stelling: 'Ik stap vol vertrouwen in een zelfrijdende auto'. Ruim 80% is het daarmee oneens. Er is in totaal 2.493 keer gestemd.