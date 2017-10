OM eist boetes na zinken Frisia: 'Dood door schuld'

Het overlijden van drie bemanningsleden van de schelpenzuiger Frisia is volgens het Openbaar Ministerie dood door schuld.

Het OM eist dat rederij De Rousant 60.000 euro boete betaalt. Ook Van der Ploeg Beheer, van rederijdirecteur Matthijs van der Ploeg moet 60.000 euro betalen, als het aan de aanklager ligt. De directeur en bedrijfsleider van de rederij hangt een werkstraf van ieder 180 uur boven het hoofd.

Twee doden

Het vergaan van de Frisia kostte in 2010 het leven aan twee mannen uit Leens en een Stadjer.

Volgens het Openbaar Ministerie werd bij het aanstellen van de bemanning vooral gekeken naar persoonlijke wensen en werd niet geselecteerd op basis van kwalificaties. De schipper en de matroos bleken niet over geldige vaarbevoegdheidsbewijzen te beschikken.

'Schipper valt niets te verwijten'

Ook ontbraken diploma's en opleidingen voor de bemanning. De schipper is niets te verwijten, stelt het OM.

Bovendien voldeden de overlevingspakken niet aan de eisen en was er geen controle op. Dat is volgens het OM de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

'Niet voldaan aan de wet'

Rederij De Rousant, eigenaar van het schip, heeft volgens het OM niet voldaan aan de arbeidsomstandighedenwet.

Officier van justitie Sylvia Kubicz: 'Verdachten hebben zich onvoldoende bekommerd om de omstandigheden waaronder zij werknemers arbeid lieten verrichten. Door die nalatigheid zijn onverantwoorde risico's genomen. Er werd door de leidinggevenden geen aandacht geschonken aan de veiligheid op haar schepen en daarmee aan de veiligheid van de bemanning.'

'Het had voorkomen kunnen worden'

'Als er meer aandacht was geweest voor de veiligheid, meer controle op de deugdelijkheid van haar schepen en de daarop aanwezige reddingsmiddelen en als er was gezorgd voor voldoende training en een juiste opleiding van de medewerkers had dit ongeval voorkomen kunnen worden.'

Lees ook:

- Schipper Waddenzee: 'Hij had gewoon terug moeten komen, dan was er niets gebeurd'

- Rechtszaak: was het zinken van de Frisia dood door schuld?

- Schouw voor rechtszaak gezonken Frisia: dood door schuld?