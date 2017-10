Het roer gaat om bij de FC: basisplekken voor Absalem en Reis

FC Groningen-trainer Ernest Faber gooit zijn elftal over de kop voor het bekerduel met Roda JC. Amir Absalem, Ludovit Reis en Tom van Weert starten in de basis.

Fabers equipe start bovendien in een 4-2-3-1-formatie in Kerkrade. Eerder probeerde Faber de systemen 4-3-3, 4-4-2 en 5-3-2 al uit.

Bij de FC ontbreken de displinair geschorsten Mimoun Mahi en Oussama Idrissi. Kasper Larsen is ook niet inzetbaar. Hij werkt via een apart trainingsprogramma aan zijn herstel.

Hrustic wél inzetbaar

Ajdin Hrustic kreeg vrijdag in de competitiwedstrijd tegen Willem II rood. Omdat het om twee gele kaarten ging, is hij niet geschorst voor de bekerwedstrijd tegen Roda JC. Wel mist hij komende zondag de 'Sparta uit' in de competitie.

Rosén en Van Duren

Het is in de historie de derde keer dat de FC voor de beker afreist naar Kerkrade. In 1992 en 1995 was Roda JC beide keren met 2-1 te sterk. Mathias Rosén en Mart van Duren maakten de FC-goals in respectievelijk '92 en '95.

Competitienederlaag

De meest recente editie van Roda JC-FC Groningen dateert van 12 maart 2017. Ook dit duel werd prooi voor de thuisploeg: 3-1. Bryan Linssen maakte een kwartier voor tijd de eretreffer. Hij kreeg in blessuretijd rood.

FC Groningen Live

Roda JC-FC Groningen is woensdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Joop Gall. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Roda JC-FC Groningen begint om 19.45 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Reijnen, Absalem; Jenssen, Reis; Doan, Bacuna, Warmerdam; Van Weert.