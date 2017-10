Nieuw geld voor Lifelines is nog geen zekerheid

Het is nog allerminst zeker of het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines ook na 2017 doorgaat.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft weliswaar een bijdrage toegezegd voor vijf jaar, maar over de voorwaarden is nog niets bekend.

'We zijn in principe bereid om bij te dragen, maar dat is ook afhankelijk van verschillende factoren', zegt een woordvoerder namens het ministerie. 'Het is te vroeg om te zeggen of het lukt, we verbinden er wel bepaalde voorwaarden aan. Ook is het afhankelijk van de nieuwe bewindspersoon.'

'Met elkaar'

UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen liet maandag doorschemeren dat het ministerie bereid is bij te dragen, maar dat de partners in de regio ook aan zet zijn. 'We moeten er met elkaar voor zorgen dat het rond komt', liet hij weten. 'Het UMCG, maar ook de Rijksuniversiteit en de overheden.'

'Onvoldoende bijdrage aan werkgelegenheid'

Alleen, die overheden staan nog niet te springen om opnieuw een structurele bijdrage te leveren aan Lifelines. De provincie Groningen houdt zich vast aan het standpunt dat Lifelines geen financiële steun meer hoeft te verwachten. Gedeputeerde Patrick Brouns zei vorig jaar dat Lifelines onvoldoende bijdraagt aan de werkgelegenheid in Groningen.

Ook bij een bijdrage voor een derde onderzoeksronde laat de provincie verstek gaan. 'Dat doen we niet meer', zegt een woordvoerder namens de provincie. 'We willen nadenken om specifieke projecten van Lifelines incidenteel te ondersteunen, maar structurele steun geven we niet meer.'

'Wij doen niet mee'

Naast de provincie Groningen is de andere partner Samenwerkingsverband Noord-Nederland niet van plan om de portemonnee te trekken voor Lifelines. 'Wij doen niet mee aan structurele ondersteuning', laat een woordvoerder weten.

De provincies Friesland en Drenthe reageren eveneens terughoudend over het verlenen van steun aan Lifelines. Beide provincies geven aan nog geen officieel verzoek van Lifelines te hebben ontvangen, maar dat tegen die tijd eens rustig te gaan bekijken.

