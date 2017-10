Rabobank plaatst nieuwe pinautomaat in Tolbert

Ruim een maand na de plofkraak plaatst Rabobank Noordenveld West Groningen een nieuwe pinautomaat op de Oldeberterweg in Tolbert.

Dinsdagochtend is op exact dezelfde plaats een hokje geplaatst waar de pinautomaat in komt. Volgens woordvoerder Margriet Brinksma is het streven dat de automaat eind deze week operationeel is.

Bij het plaatsten van pinautomaten kijkt de bank altijd naar de veiligheid van personeel en omwonenden. In Tolbert is wat dat betreft geen sprake van een verhoogd risico.

Brinksma: 'Er is natuurlijk altijd een kans dat zoiets zich weer voordoet, maar die nemen we voor lief. Belangrijker voor ons is het risico voor de omgeving. Dat risico schatten we laag in.'

