Wedeka moet opdrachten weigeren: 'Dit is treurig'

Het Oost-Groninger werkvoorzieningschap Wedeka moet opdrachten weigeren, omdat het te weinig mensen heeft. 'Treurig', typeert directeur Grietje Kalfsbeek de situatie.

Zowel voor de groenvoorziening, metaal- en houtbewerking en het in- en ompakwerk zijn handen te weinig. Door de participatiewet stromen er geen mensen in. 'En de uitstroom is ieder jaar heel groot', zegt Kalfsbeek. 'Dan krijg je dit en dat is treurig, omdat Wedeka van oudsher een florerend bedrijf is geweest met zwarte cijfers.'

Tijdelijke krachten inhuren is te duur voor Wedeka. Een deel van de huidige banen is gesubsidieerd, waardoor de loonkosten laag zijn. 'Maar als je uitzendkrachten moet inhuren, dan praat je meteen over het dubbele tot driedubbele aan loonkosten. Dat kan niet meer uit.'

Beschut werken

Toch ziet Kalfsbeek oplossingen. Onder de indicatie 'beschut werken' kunnen mensen instromen. 'Daar zit groei en hoop.'

In de kinderschoenen

Een andere oplossing staat nog in de kinderschoenen. 'Mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zouden een vak kunnen leren en tegelijkertijd mee kunnen werken.'

'Dan heb je de instroom van een grotere doelgroep in de participatiewet. Niet met een dienstverband, maar met een tijdelijke opdracht om deze mensen te helpen naar regulier werk.'

Gesprekken met gemeenten

Gemeenten zouden volgens Kalfsbeek beter af zijn, omdat minder mensen in de bijstand belanden. Momenteel zijn er gesprekken over deze oplossing gaande tussen Wedeka en de betrokken gemeentes.

